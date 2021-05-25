На Google-картах на месте авиакатастрофы обнаружили «самолёт-призрак»

Так, на снимках со спутника можно увидеть лишь часть воздушного судна, которое находится неподалеку от места крушения рейса 191 American Airlines. Lenta.ru пишет, что у «самолёта-призрака», на снимках, отсутствует правое крыло и передняя часть фюзеляжа.

Объяснение такому явлению было найдено достаточно быстро. По мнению журналистов Daily Star, отсутствие некоторых частей самолёта связано с тем, что алгоритмы Google неправильно склеили друг с другом несколько спутниковых снимков.

Напомним, что ранее в Google Картах были найдены две открытые могилы. В них лежали люди, которых пользователи приняли за свежезакопанные трупы.