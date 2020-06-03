На Google подали иск на 5 млрд долларов из-за "шпионажа" за пользователями

Так, если опираться на документ, поданный в федеральный суд в Сан-Хосе в Калифорнии, Google занимается сборкой данных через различные источники, принадлежащие ей: через Google Analytics, через Ad Manager и прочие приложения и плагины, в том числе и приложения для смартфонов.

По словам истца, таким образом Google еще лучше узнает о связях пользователей, их предпочтениях и даже “самых интимных и потенциально неловких вещах”, которые они могли бы искать в сети. В связи со всем этим он принял решение подать в суд на компанию и потребовать от поискового гиганта не менее 5 млрд долларов.

Стоит отметить, что представитель Google уже заявил, что технологический гигант намерен защищаться в суде, поскольку, например, при открытии каждой новой вкладки в режиме инкогнито браузер предупреждает, что веб-сайты могут собирать информацию о действиях пользователя.