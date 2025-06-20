На Google подали в суд за ее ИИ — технология может впервые стать ответчиком по делу о клевете

Причиной стал вывод в AI Overviews — новом генеративном блоке поиска, который сообщил, будто фирма замешана в иске от генпрокурора Миннесоты за «обман потребителей». На деле такого иска не существовало: ИИ «придумал» его, сославшись на нерелевантные источники.

По словам юристов Wolf River, именно это заявление оттолкнуло потенциальных клиентов и привело к отмене контрактов на сумму до $150 000 каждый. Общий ущерб оценивается в $110–210 млн.

Google утверждает, что ошибка была быстро исправлена, а подавляющее большинство ответов ИИ якобы «точные и полезные».

Тем не менее, эксперты считают, что это может стать первым прецедентом, когда суд подробно рассмотрит применение классического законодательства о клевете к искусственному интеллекту.

Если Wolf River удастся доказать халатность Google, последствия могут быть знаковыми для всей отрасли.