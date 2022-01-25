На Google подали в суд за отслеживание локации смартфона при любых настройках системы

Сообщается, что иск подали генеральные прокуроры сразу трёх штатов (Техас, Индиана и Вашингтон) и одного округа (Колумбия). В нём отмечается, что Google использовала тёмные паттерны — уловки на уровне пользовательского интерфейса, с помощью которых можно заставить людей делать что-то против их воли.