На Google подали в суд за отслеживание локации смартфона при любых настройках системы

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На Google подали в суд за отслеживание локации смартфона при любых настройках системыДело пахнет керосином
В сети появилась информация о новом судебном деле против Google. Поискового гиганта обвинили в «обманчивой практике» отслеживания местоположения пользователей. Это, по мнению специалистов, является вторжением в их частную жизнь.
Сообщается, что иск подали генеральные прокуроры сразу трёх штатов (Техас, Индиана и Вашингтон) и одного округа (Колумбия). В нём отмечается, что Google использовала тёмные паттерны — уловки на уровне пользовательского интерфейса, с помощью которых можно заставить людей делать что-то против их воли.
Google ошибочно заставил потребителей поверить, что изменение настроек их учётной записи и устройства позволит защитить их конфиденциальную информацию и контролировать, к каким личным данным компания может получить доступ.
Карл Рейсин
Генеральный прокурор округа Колумбия
В свою очередь представитель Google Хосе Кастанеда заявил, что генпрокуроры «возбуждают дело, основанное на недостоверных претензиях и устаревших утверждениях о настройках компании».
Источник: NBC News