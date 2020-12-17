На Google подали в суд за сговор с Facebook

Рассказал об этом генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон на своем официальном сайте. В число штатов, которые подали в суд на Google, вошли Техас, Айдахо, Арканзас, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Северная и Южная Дакота и Юта. По мнению истцов, Google и Facebook сговорились для того, чтобы делить между собой рекламный рынок, не переживая о конкуренции между компаниями. Для Facebook выгода заключается в наличии доступа к некоторым секторами онлайн-рекламы, тогда как Google таким образом удается оставаться на первых позициях на рынке.

”Google — это монополия стоимостью триллион долларов, которая нагло злоупотребляет своей властью. Компания склоняет руководство Facebook соглашаться на договорную схему, которая подрывает саму суть конкурентного процесса. Google, по сути, торгует инсайдерской информацией”, - поделился мнением Пакстон, отметив, что такое поведение идет вразрез с законом штата и федеральным законом.

Благодаря этому сговору Google могла прибегать к повышению цены на рекламы для клиентов, что в конечном счете, отрицательно сказывается на финансах американских потребителей.