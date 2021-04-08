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Наука и технологии
Сегодня в 08:01

На Google пожаловались из-за слежки за пользователями Android смартфонов

Действия компании сочли нарушающими европейское законодательство
На американскую компанию Google поступила новая жалоба. На этот раз инициатором стал австрийский активист Макс Шремс (Max Schrems), который подозревает корпорацию в перманентной незаконной слежке за пользователями Android смартфонов.

Об этом стало известно благодаря материалу газеты Financial Times. Активист сообщил, что в смартфонах на базе операционной системы Android происходит генерирование уникальных рекламных кодов Android Advertising Identifier (AAID). Они идентичных рекламным идентификаторам Apple, с помощью чего Google и третьи лица могут следить за действиями пользователей в интернете с целью улучшения выдачи рекламы. Он также обратил внимание на то, что отключить трекинг невозможно.

С помощью этих скрытых идентификаторов на вашем телефоне Google и третьи лица могут следить за пользователями без их согласия”, — сообщил юрист некоммерческой организации None of Your Business.

Представители организации отметили, что эти действия противоречат европейскому законодательству о cookie-файлах.

Автор: Лилик Ми