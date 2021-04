На Google пожаловались из-за слежки за пользователями Android смартфонов

Об этом стало известно благодаря материалу газеты Financial Times. Активист сообщил, что в смартфонах на базе операционной системы Android происходит генерирование уникальных рекламных кодов Android Advertising Identifier (AAID). Они идентичных рекламным идентификаторам Apple, с помощью чего Google и третьи лица могут следить за действиями пользователей в интернете с целью улучшения выдачи рекламы. Он также обратил внимание на то, что отключить трекинг невозможно.

“С помощью этих скрытых идентификаторов на вашем телефоне Google и третьи лица могут следить за пользователями без их согласия”, — сообщил юрист некоммерческой организации None of Your Business.

Представители организации отметили, что эти действия противоречат европейскому законодательству о cookie-файлах.