На Google TV появится возможность создавать видео в ответ на запрос

Опубликовано 09 октября 2025, 17:331 мин.
На Google TV появится возможность создавать видео в ответ на запросВ том числе для образования
Google представила новую функцию Gemini для платформы Google TV, предназначенную для создания анимации и видео по запросу (скорее всего, голосовому). В планах компании — расширить эту возможность на как можно большее число пользователей в течение 2025 года.
© Ryan Haines / Android Authority
Как сказано в материале портала Android Authority, обновлённое приложение Gemini для Android TV предлагает новую функцию —Sparkify — экспериментальный ИИ, который создаёт анимационные видеоролики с помощью Gemini и Veo. Sparkify ориентирован, в том числе, на образовательные цели для детей, но может быть интересен и взрослым.
Инсайдеры рассказали, что в коде функции обнаружили возможность создания сценического стиля, визуального стиля, описания идеи и собственно создания видео. При этом отмечается, что Sparkify всё ещё находятся в стадии эксперимента, вопрос о дальнейшем распространении этого функционала остаётся открытым.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков