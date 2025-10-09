На Google TV появится возможность создавать видео в ответ на запрос

Как сказано в материале портала Android Authority, обновлённое приложение Gemini для Android TV предлагает новую функцию —Sparkify — экспериментальный ИИ, который создаёт анимационные видеоролики с помощью Gemini и Veo. Sparkify ориентирован, в том числе, на образовательные цели для детей, но может быть интересен и взрослым.

Инсайдеры рассказали, что в коде функции обнаружили возможность создания сценического стиля, визуального стиля, описания идеи и собственно создания видео. При этом отмечается, что Sparkify всё ещё находятся в стадии эксперимента, вопрос о дальнейшем распространении этого функционала остаётся открытым.