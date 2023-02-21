На «Госуслугах» появится возможность создания электронной почты для ребёнка

21:27, 21 февраля 2023
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На «Госуслугах» появится возможность создания электронной почты для ребёнкаДля детей до 14 лет
Родители детей до 14 лет, при регистрации их на портале «Госуслуг», смогут создавать для них безопасную электронную почту.
Фото: Abcnews.go.com
Этот почтовый ящик будет нужен для общения и учёбы. Отмечается, что дети смогут получать на свою почту домашние задания и замечания учителей, а также заходить на различные образовательные сервисы.
В почте по умолчанию будет настроен антиспам, блокирующий нежелательную корреспонденцию и рекламу. Все письма не из «белого списка» будут автоматически отправляться на проверку родителям.
«Электронная почта нужна ребёнку для учебы или общения, чтобы получать домашние задания или заходить на образовательные платформы», — сказано в сообщении Минцифры.