Наука и технологии
21:27, 21 февраля 2023
1 мин.

На «Госуслугах» появится возможность создания электронной почты для ребёнка

Для детей до 14 лет

Родители детей до 14 лет, при регистрации их на портале «Госуслуг», смогут создавать для них безопасную электронную почту.

На «Госуслугах» появится возможность создания электронной почты для ребёнка

Фото: Abcnews.go.com

Этот почтовый ящик будет нужен для общения и учёбы. Отмечается, что дети смогут получать на свою почту домашние задания и замечания учителей, а также заходить на различные образовательные сервисы.

В почте по умолчанию будет настроен антиспам, блокирующий нежелательную корреспонденцию и рекламу. Все письма не из «белого списка» будут автоматически отправляться на проверку родителям.

«Электронная почта нужна ребёнку для учебы или общения, чтобы получать домашние задания или заходить на образовательные платформы», — сказано в сообщении Минцифры.

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