На «Госуслугах» появится возможность создания электронной почты для ребёнка

Этот почтовый ящик будет нужен для общения и учёбы. Отмечается, что дети смогут получать на свою почту домашние задания и замечания учителей, а также заходить на различные образовательные сервисы.

В почте по умолчанию будет настроен антиспам, блокирующий нежелательную корреспонденцию и рекламу. Все письма не из «белого списка» будут автоматически отправляться на проверку родителям.

«Электронная почта нужна ребёнку для учебы или общения, чтобы получать домашние задания или заходить на образовательные платформы», — сказано в сообщении Минцифры.