На «Госуслугах» появится возможность удаления персональных данных

17:16, 26 января 2023
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На «Госуслугах» появится возможность удаления персональных данныхДля удобства пользователей
Вслед за принятием Госдумой закона о запрете принудительного сбора биометрии граждан в декабре 2022 года Минцифры занялось разработкой функционала на «Госуслугах» для удаления пользователями своих персональных данных.
Фото: Zakonvremeni.ru
Такой функционал на портале скоро заработает. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Такой функционал на данный момент разрабатывается, и скоро он будет уже работать. Это тоже очень удобная опция, потому что мы не всегда помним, кому и когда мы отдавали свои данные.
Антон Горелкин
Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
Источник:Парламентская газета
Автор:Андрей КадуковТеги: