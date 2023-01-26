Наука и технологии
17:16, 26 января 2023
1 мин.

На «Госуслугах» появится возможность удаления персональных данных

Для удобства пользователей

Вслед за принятием Госдумой закона о запрете принудительного сбора биометрии граждан в декабре 2022 года Минцифры занялось разработкой функционала на «Госуслугах» для удаления пользователями своих персональных данных.

На «Госуслугах» появится возможность удаления персональных данных

Фото: Zakonvremeni.ru

Такой функционал на портале скоро заработает. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Такой функционал на данный момент разрабатывается, и скоро он будет уже работать. Это тоже очень удобная опция, потому что мы не всегда помним, кому и когда мы отдавали свои данные.

Антон Горелкин
Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
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