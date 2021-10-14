На Госуслугах появятся три суперсервиса

По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, помимо этого одной из задач — расширить функционал уже имеющихся суперсервисов на портале. Делается это для ещё большего удобства граждан, пишет ТАСС со ссылкой на чиновника.

Среди новых сервисов отметятся «Трудовая миграция онлайн», «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» и «Цифровое строительство». Также в задачи правительства входит подключение около 100% госвузов к «Поступлению в вуз онлайн», с помощью которого учебные заведения могут перейти на электронные версии зачетных книжек и студенческих билетов.