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На Госуслугах появятся три суперсервиса

И улучшатся уже существующие
В сети появилась информация о планах правительства внедрить три новых суперсервиса на Госуслуги. Произойти это должно уже в 2022 году.
На Госуслугах появятся три суперсервиса

По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, помимо этого одной из задач — расширить функционал уже имеющихся суперсервисов на портале. Делается это для ещё большего удобства граждан, пишет ТАСС со ссылкой на чиновника.

Среди новых сервисов отметятся «Трудовая миграция онлайн», «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» и «Цифровое строительство». Также в задачи правительства входит подключение около 100% госвузов к «Поступлению в вуз онлайн», с помощью которого учебные заведения могут перейти на электронные версии зачетных книжек и студенческих билетов.

Изменения также коснутся суперсервиса «Мое здоровье онлайн» — это постановка на учёт в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к медицинской организации онлайн.

Дмитрий Чернышенко
Зампред правительства РФ