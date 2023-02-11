На «Госуслуги» скоро запретят входить без ввода кода из SMS или e-mail

Шадаев подчеркнул, что один фактор входа на ресурс — логин и пароль — способ авторизации, который использует наибольшее количество пользователей. Но на сегодняшний день этого уже недостаточно, поэтому Минцифры решило постепенно ввести обязательный второй фактор входа на сайт «Госуслуг», начиная с 1 марта, а с 1 июня двухфакторная аутентификация станет обязательной для всех.

Второй фактор авторизации — код подтверждения входа из смс-сообщения или электронной почты. Это поможет защитить пользователей, применяющих для авторизации простые пароли и входящие в группу риска взлома профиля.