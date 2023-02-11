На «Госуслуги» скоро запретят входить без ввода кода из SMS или e-mail

На «Госуслуги» скоро запретят входить без ввода кода из SMS или e-mailТакое решение приняло Минцифры
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что с 1 июня 2023 года для входа на портал «Госуслуг» придётся в обязательном порядке проходить процедуру двухфакторной аутентификации.
Фото: Businesspskov.ru
Шадаев подчеркнул, что один фактор входа на ресурс — логин и пароль — способ авторизации, который использует наибольшее количество пользователей. Но на сегодняшний день этого уже недостаточно, поэтому Минцифры решило постепенно ввести обязательный второй фактор входа на сайт «Госуслуг», начиная с 1 марта, а с 1 июня двухфакторная аутентификация станет обязательной для всех.
Второй фактор авторизации — код подтверждения входа из смс-сообщения или электронной почты. Это поможет защитить пользователей, применяющих для авторизации простые пароли и входящие в группу риска взлома профиля.
Это либо смска, либо дополнительная аутентификация. Это позволит нам обеспечить безопасность для тех пользователей, которые используют простые пароли, чьи учётные записи подвергаются вирусным атакам… Второй фактор гарантирует лучшую защиту.