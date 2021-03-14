Наука и технологии
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На Илона Маска подали в суд за "беспорядочные" твиты
Они провоцируют миллиарды долларов возможных штрафов и убытков
Инвестор Tesla Чейза Гаррити подал в суд на Илона Маска и совет директоров компании за “беспорядочные” твиты. По его мнению, это нарушает соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая регулирует твиты главы Tesla.
Согласно обнародованным данным, в иске отмечается, что Маск своими твитами провоцирует миллиарды долларов возможных штрафов и убытков.
В качестве примера таких твитов можно привести тот, что был опубликован Маском 1 мая прошлого года. Тогда глава Tesla заявил, что цена акций его компании является чрезмерно высокой. Впоследствии это спровоцировало падение акций Tesla на 12%, причем случилось это в течении 30 минут.
На данный момент Tesla никак не комментировала этот иск.