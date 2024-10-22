На Илона Маска подали в суд за использование изображений из «Бегущего по лезвию»

По информации Alcon, Tesla и Warner Bros. Discovery запросили разрешение на использование изображений из «Бегущего по лезвию» всего за несколько часов до начала мероприятия, однако компания отказала, чтобы избежать путаницы. В иске указано, что Tesla, несмотря на отказ, использовала изображения фильма для создания «легко стилизованных фальшивых кадров», которые были продемонстрированы во время мероприятия We, Robot.

Alcon утверждает, что подобные действия могут негативно сказаться на репутации их франшизы. Компания не желала, чтобы «Бегущий по лезвию» ассоциировался с Илоной Маском и Tesla из-за их непредсказуемого поведения. Иск не указывает конкретную сумму ущерба, но отмечает, что все ответчики были осведомлены о незаконности использования изображений и поддерживали этот шаг.