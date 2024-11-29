На инопланетном астероиде нашли бактерии с Земли

Несмотря на строгие меры предосторожности, направленные на предотвращение земного загрязнения, исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили на этих образцах земные бактерии.

Образец A0180, размером 1 × 0.8 мм, был вскрыт в азотной среде в сверхчистой комнате, а затем залит эпоксидной смолой для дальнейшего изучения с помощью сканирующей электронной микроскопии.

На поверхности образца были обнаружены нитевидные микроорганизмы, морфология и динамика роста которых соответствовали земным бактериям.

Это открытие свидетельствует о том, что, несмотря на строгие протоколы, земные микробы смогли колонизировать внеземной материал. Оно также подчеркивает необходимость совершенствования процедур контроля загрязнения в будущих миссиях по доставке образцов, чтобы обеспечить их чистоту и избежать искажения научных данных.