Наука и технологии
Опубликовано 29 ноября 2024, 07:46
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На инопланетном астероиде нашли бактерии с Земли

Причина весьма прозаична
Еще в декабре 2020 года японский космический аппарат «Хаябуса-2» доставил на Землю образцы грунта с астероида Рюгу.
На инопланетном астероиде нашли бактерии с Земли
© Ferra

Несмотря на строгие меры предосторожности, направленные на предотвращение земного загрязнения, исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили на этих образцах земные бактерии.

Образец A0180, размером 1 × 0.8 мм, был вскрыт в азотной среде в сверхчистой комнате, а затем залит эпоксидной смолой для дальнейшего изучения с помощью сканирующей электронной микроскопии.

На поверхности образца были обнаружены нитевидные микроорганизмы, морфология и динамика роста которых соответствовали земным бактериям.

Это открытие свидетельствует о том, что, несмотря на строгие протоколы, земные микробы смогли колонизировать внеземной материал. Оно также подчеркивает необходимость совершенствования процедур контроля загрязнения в будущих миссиях по доставке образцов, чтобы обеспечить их чистоту и избежать искажения научных данных.

Источник:Live Science
Автор:Булат Кармак
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