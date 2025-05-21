На iPhone обнаружили баг с непрочитанными сообщениями в Telegram

Владельцы iPhone, использующие Telegram, нередко сталкиваются с багом, который показывает непрочитанные сообщения, хотя их на самом деле нет. Этот старый баг характерен только для iOS-версии приложения. Попытки перезагрузки устройства или проверки архивных чатов обычно не помогают, что вызывает недоумение у пользователей.

Чтобы справиться с фантомными уведомлениями, эксперты предлагают нестандартный, но проверенный метод. В Telegram нужно десять раз нажать на иконку «Настройки». После этого откроется скрытое меню, где нужно выбрать Reindex Unread Counters и Reset Notifications. В конце остаётся только перезапустить приложение. Такой подход помогает большинству пользователей избавиться от проблемы.

Если даже этот способ не работает, остаётся радикальное решение — удалить Telegram и установить его заново. Этот шаг может быть неудобным, но зачастую это единственный способ полностью устранить ошибку.