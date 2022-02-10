На какие буквы "Е" необходимо обращать внимание при покупке продуктов

По её словам, нужно обращать внимание на буквы, определяющие состав продукта — пресловутые «Е». Филиппова отметила, что не рекомендуется обращать внимание на такие приставки, как «био», «эко», «без сахара», «без лактозы» и подобные.

По мнению врача, немаловажен и срок годности, и очерёдность указанных ингредиентов. К тому же большую часть содержимого подразумевает собой первый в списке компонент. Филиппова подчеркнула, что чем меньше ингредиентов в составе продукта, тем он натуральнее. А если состав сложный, важно обращать внимание на компоненты, которые зашифрованы в кодах «E». Некоторые такие добавки очень опасны, потому что могут привести к раку. Поэтому они запрещены в ряде стран мира.

«Так, например, по информации Минздрава, самыми опасными E выделены, к примеру, E-121, E-123, E-216, E-217, E-240 и другие добавки E. Это наиболее опасные для организма красители и консерванты», — заключила врач-диетолог.

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