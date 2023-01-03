На какие услуги в России в 2022 году вырос спрос

По данным сервиса YouDo.com, пользователи чаще всего искали специалистов из категории «Ремонт и строительство» — спрос на эти услуги вырос на 19% по сравнению с 2021 годом. Также лидером стали услуги из категории «Красота и здоровье» — спрос вырос на 11%.

На сервис «Авито Услуги» чаще всего обращались для найма мастеров по ремонту и строителей — в третьем квартале 2022 года востребованность таких услуг выросла на 25%. Также более востребованными стали специалисты по мелкому ремонту — «муж на час» — спрос вырос на 33%. Кроме того, на «Авито Услуги» чаще обращались за помощью специалистов по клинингу — уборки по дому; на 38% вырос спрос на такую услугу. А количество объявлений от таких подрядчиков выросло на 50%.

Также на этом сервисе вырос спрос на услуги специалистов по красоте — на 65%, а предложения мастеров — на 48%.

На сервисе «Профи» стали более востребованными услуги сантехников, на 15% вырос спрос на репетиторов по математике, а также стали востребованнее мастера маникюра.