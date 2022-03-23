Наука и технологии
Сегодня в 00:16
1 мин.

На какой высоте дрон не сможет летать за счёт кабеля зарядки

Достаточно занятный эксперимент
В сети появились результаты свежего исследования американских инженеров. Они пытались выяснить, какая высота полёта квадрокоптера является максимальной при условии, что его питают кабеля разной толщины.
На какой высоте дрон не сможет летать за счёт кабеля зарядки

При этом основной причиной ограничений специалисты назвали массу кабеля и потери в нём тока. Работает же система достаточно просто: дрон соединяют с наземным источником питания через провод.

Учитывая, что чем выше поднимается беспилотник, тем больше начинает весит висящая часть провода. А потому устройству банально нужно больше энергии на удержание в воздухе. В то же самое время чем длиннее провод, тем выше потери при передаче тока.

На какой высоте дрон не сможет летать за счёт кабеля зарядки

Учёные подключили квадрокоптер к источнику питания мощностью 1200 Вт и проводом длиной 7,62 м. В таких условиях выдавался ток до 20 А и напряжением 60 В (на дроне он понижался до 12,6 В). И, как показала практика, при достижении высоты выше 9,43 метра, летательный аппарат уже не мог подняться на максимальную высоту.

Новости партнеров
Новости партнеров