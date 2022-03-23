На какой высоте дрон не сможет летать за счёт кабеля зарядки

На какой высоте дрон не сможет летать за счёт кабеля зарядкиДостаточно занятный эксперимент
При этом основной причиной ограничений специалисты назвали массу кабеля и потери в нём тока. Работает же система достаточно просто: дрон соединяют с наземным источником питания через провод.
Учитывая, что чем выше поднимается беспилотник, тем больше начинает весит висящая часть провода. А потому устройству банально нужно больше энергии на удержание в воздухе. В то же самое время чем длиннее провод, тем выше потери при передаче тока.
Учёные подключили квадрокоптер к источнику питания мощностью 1200 Вт и проводом длиной 7,62 м. В таких условиях выдавался ток до 20 А и напряжением 60 В (на дроне он понижался до 12,6 В). И, как показала практика, при достижении высоты выше 9,43 метра, летательный аппарат уже не мог подняться на максимальную высоту.