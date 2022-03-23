На какой высоте дрон не сможет летать за счёт кабеля зарядки

При этом основной причиной ограничений специалисты назвали массу кабеля и потери в нём тока. Работает же система достаточно просто: дрон соединяют с наземным источником питания через провод.

Учитывая, что чем выше поднимается беспилотник, тем больше начинает весит висящая часть провода. А потому устройству банально нужно больше энергии на удержание в воздухе. В то же самое время чем длиннее провод, тем выше потери при передаче тока.