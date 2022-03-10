На каком оборудовании будут работать российские учёные после ухода западных компаний

По мнению Волчкова, на данный момент складываются идеальные условия для инвестиций в короткие, средние и длинные процессы, этому как раз и способствует уход западных компаний, которые поставляли в Россию оборудование для чтения генома — секвенаторы, а также наборы реагентов к ним. Как отметил эксперт, в результате российские учёные переориентируются на новые рынки — собственные разработки и китайскую технику.

По его словам, пока китайское оборудование уступает американскому и европейскому, но это дело времени. Оно, как и китайские смартфоны, со временем будет становиться лучше. При этом, по мнению Волчкова, налаживать собственное производство невыгодно, поэтому альтернативным остаётся китайское оборудование.

«Секвенаторы производит как американская компания Illumina, так и китайская BGI. Здесь есть паритет. В России есть и те и другие», — уточнил специалист.