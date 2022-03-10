Наука и технологии
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На каком оборудовании будут работать российские учёные после ухода западных компаний

На собственном и китайском
Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков выразил мнение, что, несмотря на западные санкции и отток иностранных компаний-производителей сложного научного оборудования, для российской науки наступил уникальный момент.
На каком оборудовании будут работать российские учёные после ухода западных компаний

По мнению Волчкова, на данный момент складываются идеальные условия для инвестиций в короткие, средние и длинные процессы, этому как раз и способствует уход западных компаний, которые поставляли в Россию оборудование для чтения генома — секвенаторы, а также наборы реагентов к ним. Как отметил эксперт, в результате российские учёные переориентируются на новые рынки — собственные разработки и китайскую технику.

По его словам, пока китайское оборудование уступает американскому и европейскому, но это дело времени. Оно, как и китайские смартфоны, со временем будет становиться лучше. При этом, по мнению Волчкова, налаживать собственное производство невыгодно, поэтому альтернативным остаётся китайское оборудование.

«Секвенаторы производит как американская компания Illumina, так и китайская BGI. Здесь есть паритет. В России есть и те и другие», — уточнил специалист.

Источник: Газета.ru
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