На каком языке чаще всего разговаривают хакеры

По его словам, русский язык занимает второе место по популярности, а третий делят между собой испанский и португальский языки. При этом в данном случае речь идёт о злоумышленниках из Латинской Америки, а не Испании.

Кроме того, в список самых распространённых языков попали турецкий и ломаный английский язык, хотя определить языковую принадлежность хакеров с ломаным английским бывает сложнее, отметил Касперский.

Напомним, что ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Китай имеет в 50 раз больше хакеров, работающих на власти страны, чем США. При этом масштабы киберугрозы, исходящей от Китая, превышают масштабы всех остальных крупных стран вместе взятых.