На какую болезнь намекает посинение рук на холоде

Об этом рассказала сердечно-сосудистый хирург Анастасия Акулова. Она обратила внимание, что если на морозе пальцы рук начинают бледнеть или синеть — это не является нормой. По словам специалиста, намекает это на проблемы с кровообращением.

“Норма – это когда пальцы рук краснеют на холоде, а потом в тепле их цвет быстро восстанавливается. Если есть боль, а пальцы бледные или даже становятся "синюшными", то стоит задуматься. Обычно изменение цвета происходит на втором и четвертом пальце. Как правило, пальцы белеют, а потом синеют симметрично, то есть на двух руках”, — сообщила россиянам Акулова.