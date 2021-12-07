На какую болезнь намекает посинение рук на холоде

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На какую болезнь намекает посинение рук на холодеНормой является покраснение пальцев рук на морозе
Как правило на морозе у людей пальцы краснеют. В то же время, есть люди, у которых на холоде руки начинают синеть, что намекает на определенные проблемы со здоровьем.
Об этом рассказала сердечно-сосудистый хирург Анастасия Акулова. Она обратила внимание, что если на морозе пальцы рук начинают бледнеть или синеть — это не является нормой. По словам специалиста, намекает это на проблемы с кровообращением.
“Норма – это когда пальцы рук краснеют на холоде, а потом в тепле их цвет быстро восстанавливается. Если есть боль, а пальцы бледные или даже становятся "синюшными", то стоит задуматься. Обычно изменение цвета происходит на втором и четвертом пальце. Как правило, пальцы белеют, а потом синеют симметрично, то есть на двух руках”, — сообщила россиянам Акулова.
Источник: Sputnik