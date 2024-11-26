На Камчатке построят приливную электростанцию

Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что в ближайшие годы на полуострове будет построена новая приливная электростанция с современным оборудованием. Её мощность составит более 100 ГВт, что значительно повлияет на экономику Камчатки и всего Дальнего Востока. Станция будет использовать огромные приливные перепады высоты в Охотском море, которые считаются крупнейшими в мире.

Однако, как отметил Солодов, для региона мощность станции окажется избыточной, поэтому возникнет вопрос о логистике передачи электроэнергии. На данный момент не решено, как именно будет распределяться энергия, но губернатор уверен, что «выход обязательно будет найден». Это станет важным шагом для обеспечения энергоснабжения не только Камчатки, но и других дальневосточных территорий.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что Камчатка уже является лидером среди российских регионов по использованию возобновляемых источников энергии. На полуострове активно развиваются ветровые и солнечные станции, а также геотермальные источники, которые становятся все более востребованными в последние годы.