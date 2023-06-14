На Камчатке ветер распространил пепел вулкана Шивелуч на 60 км

Высота вулканического облака составила 3,5 км над уровнем моря. Такой пепел может стать угрозой для человека, экосистем, животных, так как нём присутствуют осколки вулканического стекла, могут образовываться пылевые облака. Происходит это из-за отсутствия осадков.

Опасность ресуспендированного пепла в том, что на высоте 10 км облако может взорваться. По данным KVERT, если деятельность вулкана продолжится, могут появится серьёзные препятствия для международных и низколетящих самолётов.