На Kickstarter собрали более 12 млн долларов на штатив для путешествий

Компания Peak Design завершила сбор средств на штатив Travel Tripod на краудфандинговой платформе Kickstarter с впечатляющей суммой 12 142 457 долларов.

Теперь штатив для путешествий можно заказать напрямую на сайте Peak Design. Он предлагается в двух версиях — алюминиевый весом 1,56 кг за 350 долларов и пластиковый с углеродным волокном весом 1,27 кг за 600 долларов.