На Kickstarter собрали более 12 млн долларов на штатив для путешествий

Компания Peak Design завершила сбор средств на штатив Travel Tripod на краудфандинговой платформе Kickstarter с впечатляющей суммой 12 142 457 долларов.
Теперь штатив для путешествий можно заказать напрямую на сайте Peak Design. Он предлагается в двух версиях — алюминиевый весом 1,56 кг за 350 долларов и пластиковый с углеродным волокном весом 1,27 кг за 600 долларов.
Особенность штатива Travel Tripod в его компактности и лёгкости. Размеры в сложенном состоянии составляют 39,4 х 7,9 cм. Он раскладывается в конструкцию высотой до 152,4 см и способен выдержать нагрузку до 9,1 кг.
Начало поставок Travel Tripod по заказам с Kickstarter запланировано на декабрь 2019 года, а предзаказов, сделанных через сайт Peak Design — на январь 2020 года.