На китайской космической станции роборука успешно переместила корабль

В заявлении агентства говорится, что манипулятор закрепил роботизированный грузовой корабль рано утром в четверг и начал перемещать его в новое положение в 6:12 утра. Корабль "Тяньчжоу-2" был соединен с основным модулем станции "Тяньхэ" и был отстыкован перед началом испытания.

После перемещения корабля в заданное положение манипулятор выполнил обратные маневры, чтобы вернуть его в исходное положение. Тяньчжоу-2" повторно пристыковался к "Тяньхэ", завершив 47-минутное испытание в 6:59 утра.

Согласно заявлению агентства, испытание достигло своей цели - проверки процедуры репозиционирования и устройств, предназначенных для операций с использованием руки, и предоставило дополнительный опыт, который будет использован на следующих этапах строительства "Тяньгуна" на орбите.