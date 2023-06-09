На кого рассчитан AR-шлем Apple Vision Pro

Несмотря на высокую стоимость в $3500, новинка может привлечь молодое поколение, которое уже привыкло к экосистеме Apple и готово вложиться в новые технологии.

По данным CIRP, более 40% пользователей Apple младше 45 лет владеют всеми трёмя основными продуктами компании: iPhone, iPad и Mac. Это говорит об их приверженности экосистеме яблочной корпорации. В то время как среди пользователей старше 55 лет таких всего чуть менее четверти.

Со временем, по мере улучшения и доработки Vision Pro, его цена, вероятно, уменьшится, что сделает продукт более доступным для молодых пользователей.

Это может стимулировать их к покупке гарнитуры и продвижению её на рынке.