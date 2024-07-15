На кольцевой ветке московского метро появится новая станция

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства станции «Достоевская» на Кольцевой линии метро. Он отметил, что работы займут около пяти лет, но выразил надежду на успешное завершение исторического проекта, важного для всех москвичей, особенно тех, кто часто пользуется метро.

Собянин подчеркнул, что строительство этой станции имеет долгую историю. С 1950 года предпринимались попытки соединить Люблинско-Дмитровскую и Кольцевую линии, по которым ежедневно перевозится около 2 миллионов человек. Это соединение крайне необходимо для пассажиров, но реализация проекта требует значительных усилий.

Для выполнения задачи нужно построить запасные тоннели для поездов Кольцевой линии, новую станцию и соединить её с Люблинско-Дмитровской линией. Также предстоит создать пешеходные переходы на проспект Мира. Все эти работы будут выполняться под землёй практически вручную, но город решился на этот сложный проект, резюмировал мэр.