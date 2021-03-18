На космической станции нашли неизвестные науке микробы

Всего же исследователи нашли четыре штамма бактерий, однако один из них был изучен ранее. Они принадлежат к семейству бактерий, встречающихся в пресной воде и почве. Обнаружили их специалисты в разных местах на Международной космической станции.

Все они, как сообщается, принимают участие в процессе фиксации азота и могут помочь ограничить патогены растений. Отмечается также, что астронавты на протяжении нескольких лет выращивали растения для ученых. По данным источников, все выявленные бактерии имели тесную связь с Methylobacterium indicum.

Эта находка неизвестных науке микробов поможет в выращивании сельскохозяйственных культур в космосе, в частности на Марсе.