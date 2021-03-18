Наука и технологии
Сегодня в 09:23
На космической станции нашли неизвестные науке микробы
Они помогут выращивать сельскохозяйственные культуры в космосе
Ученые Международной космической станции нашли неизвестные науке ранее микробы. Трем новым штаммам бактерий дали название IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 и IIF4SW-B5.
Всего же исследователи нашли четыре штамма бактерий, однако один из них был изучен ранее. Они принадлежат к семейству бактерий, встречающихся в пресной воде и почве. Обнаружили их специалисты в разных местах на Международной космической станции.
Все они, как сообщается, принимают участие в процессе фиксации азота и могут помочь ограничить патогены растений. Отмечается также, что астронавты на протяжении нескольких лет выращивали растения для ученых. По данным источников, все выявленные бактерии имели тесную связь с Methylobacterium indicum.
Эта находка неизвестных науке микробов поможет в выращивании сельскохозяйственных культур в космосе, в частности на Марсе.