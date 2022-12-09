На круги своя: нынешний грипп оказался тяжелее коронавируса

Эксперт подчеркнул, что важное условие для защиты от тяжёлого течения болезни — своевременная вакцинация и карантинные меры. Нельзя допускать до работы заболевших людей из-за опасности для всего коллектива, не стоит оставлять в школе детей, если в классе 20% болеют.

По словам специалиста, нынешний грипп несёт не только риски для здоровья, но даже смерть. Поэтому стоит поберечься. При этом, по его словам, вакцинация эффективна и уместна всегда при отсутствии симптомов ОРВИ.