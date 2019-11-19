На крупнейшего производителя электронных сигарет подали в суд

”Мы подаем иск на компанию JUUL в связи с созданием условий для возникновения кризисной ситуации в здравоохранении. JUUL заявляет, что помогает взрослым отказаться от сигарет, но ее вирусный маркетинг и продажи направлены на калифорнийских подростков и вовлекают их в зависимость от никотина”, - написал прокурор в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

Кроме того, Бесерра отмечает, что компания не рассказывает о негативном влиянии химикатов, которые содержатся в продуктах, а также не предупреждает о болезнях, провоцируемых электронными сигаретами. По его словам, рынок электронных сигарет “вовлекает детей в сети вейпинга”, поэтому власти будут вести борьбу со всеми компаниями, которые своими действиями приводят к кризису в сфере здравоохранения.