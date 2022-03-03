На крупнейшем в мире заводе процессоров на Тайване начались перебои электроэнергии

Об этом сообщило центральное информагентство Тайваня. Как сообщается, затронуты города Тайбэй, Тайнань, Гаосюн, Синьбэй. Причина отключения электроэнергии - неполадки оборудования на электростанции «Синда» в городе Гаосюн на юге Тайваня.

По данным тайваньской энергокомпании Taiwan Power, авария могла затронуть около 5 млн домов, а также крупную производственную территорию компании TSMC. Как отмечается, небольшие перебои электричества наблюдались на некоторых предприятиях компании.