На крупнейшем в мире заводе процессоров на Тайване начались перебои электроэнергии

Наука и технологии
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На крупнейшем в мире заводе процессоров на Тайване начались перебои электроэнергииИ в нескольких городах
На острове Тайвань начались внезапные перебои электроэнергии.
Об этом сообщило центральное информагентство Тайваня. Как сообщается, затронуты города Тайбэй, Тайнань, Гаосюн, Синьбэй. Причина отключения электроэнергии - неполадки оборудования на электростанции «Синда» в городе Гаосюн на юге Тайваня.
По данным тайваньской энергокомпании Taiwan Power, авария могла затронуть около 5 млн домов, а также крупную производственную территорию компании TSMC. Как отмечается, небольшие перебои электричества наблюдались на некоторых предприятиях компании.
Источник: ТАСС