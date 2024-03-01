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Наука и технологии
Опубликовано 01 марта 2024, 16:58
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На Луне могут создать акустическую систему для изучения сейсмических волн спутника

На основе оптоволоконного кабеля и специального прибора
Исследователи из Океанографического института Вудс-Хоул в США рассказали в статье для журнала Seismological Research Letters о гипотетическом строительстве оптоволоконной сейсмической сети на Луне.
На Луне могут создать акустическую систему для изучения сейсмических волн спутника

© Seismological Research Letters / Phys.org

Это система распределённого акустического зондирования (DAS), которая поможет изучить и классифицировать сейсмические волны на Луне. DAS работает с запросчиком — прибором, посылающим лазерные импульсы по кабелю, которые отражаются от дефектов волокна, появляющихся в результате сейсмической активности спутника Земли, и затем возвращаются к прибору. Благодаря повреждению волокон сейсмоволнами учёные смогут изучить возникающие в отражённых импульсах изменения и типизировать сейсмические волны Луны. Причём в один такой оптоволоконный кабель могут быть встроены тысячи микродатчиков.

При этом такая сейсмическая система может работать годами, если учёным удастся решить, как поддерживать DAS в рабочем состоянии и вовремя проводить ремонтные работы.