На Луне могут создать акустическую систему для изучения сейсмических волн спутника

Это система распределённого акустического зондирования (DAS), которая поможет изучить и классифицировать сейсмические волны на Луне. DAS работает с запросчиком — прибором, посылающим лазерные импульсы по кабелю, которые отражаются от дефектов волокна, появляющихся в результате сейсмической активности спутника Земли, и затем возвращаются к прибору. Благодаря повреждению волокон сейсмоволнами учёные смогут изучить возникающие в отражённых импульсах изменения и типизировать сейсмические волны Луны. Причём в один такой оптоволоконный кабель могут быть встроены тысячи микродатчиков.

При этом такая сейсмическая система может работать годами, если учёным удастся решить, как поддерживать DAS в рабочем состоянии и вовремя проводить ремонтные работы.