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Наука и технологии
Опубликовано 01 февраля 2024, 15:44
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На Луне наступила ночь и японский SLIM снова «уснул»

Аппарат попытаются снова включить в середине февраля
Японский лунный модуль SLIM снова отключился из-за наступления на спутнике Земли лунной ночи.
На Луне наступила ночь и японский SLIM снова «уснул»

© JAXA

На этот период модуль не рассчитан, поэтому автономная система отключила аппарат, чтобы не расходовать энергию. Это второе отключение SLIM, в первый раз модуль отключился через три часа работы после прилунения.

Второй «сон» и, возможно, последний случился 31 января, после трёх дней работы, в течение которых SLIM изучил находящиеся рядом валуны с помощью мультиспектральной камеры для определения их состава. Лунная ночь продлится два недели, в связи с этим японские учёные надеются снова запустить аппарат в середине февраля.

Источник:N+1
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#космос
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#Луна
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#технологии
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#Япония
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#модуль