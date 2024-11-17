Наука и технологии
Опубликовано 17 ноября 2024, 15:00
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На лунной орбите едва не столкнулись индийский и корейский спутники

Индийская сторона предотвратила аварию
Как сообщил индийский государственный телеканал India Today, над Луной едва не столкнулись два спутника — орбитальный аппарат Индийской организации космических исследований (ISRO) Чандраян-2 и южнокорейский орбитальный космический аппарат Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO). Столкновение аппаратов могло произойти 1 октября 2024 года, но было предотвращено ISRO.
На лунной орбите едва не столкнулись индийский и корейский спутники
© Indian Space Research Organisation, GODL-India / Wikimedia Commons

По официальным сообщениям организации, к 1 октября траектории спутников должны были совпасть, что привело бы к аварии. Во избежание столкновения специалисты ISRO изменили манёвр Чандраян-2 за две недели до потенциального инцидента.

Согласно оценке индийской стороны, лунная орбита становится всё более перегруженной и «важное вмешательство подчёркивает опыт ISRO в обеспечении безопасности своих миссий…».