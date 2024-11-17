На лунной орбите едва не столкнулись индийский и корейский спутники

Опубликовано 17 ноября 2024, 15:001 мин.
На лунной орбите едва не столкнулись индийский и корейский спутникиИндийская сторона предотвратила аварию
Как сообщил индийский государственный телеканал India Today, над Луной едва не столкнулись два спутника — орбитальный аппарат Индийской организации космических исследований (ISRO) Чандраян-2 и южнокорейский орбитальный космический аппарат Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO). Столкновение аппаратов могло произойти 1 октября 2024 года, но было предотвращено ISRO.
По официальным сообщениям организации, к 1 октября траектории спутников должны были совпасть, что привело бы к аварии. Во избежание столкновения специалисты ISRO изменили манёвр Чандраян-2 за две недели до потенциального инцидента.
Согласно оценке индийской стороны, лунная орбита становится всё более перегруженной и «важное вмешательство подчёркивает опыт ISRO в обеспечении безопасности своих миссий…».