Наука и технологии
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На Марс отправили робота для выработки кислорода
В случае успеха, он значительно упростит жизнь первых людей, которые посетят далекую планету
Как стало известно, еще 30 июля с мыса Канаверал к Марсу была отправлена ракета, на которой находился новейшей ровер Perseverance. Судя по опубликованной информации, марсоход доставит на Красную планету множество полезных в будущем устройств, в том числе и робота для выработки кислорода.
Называться девайс будет Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment или сокращенно MOXIE. По замыслу разработчиков, робот будет заниматься выработкой необходимого для человеческой жизнедеятельности кислорода непосредственно из атмосферы Марса. Стоит отметить, что важность успеха работы MOXIE сложно переоценить, так как проблема отсутствия на Красной планете кислорода является одной из самых больших проблем, с которыми столкнутся первые экспедиции на Марс.
Судя по тому, что известно прямо сейчас, MOXIE будет собирать углекислый газ, после чего электрохимическим путем займется разделением его молекулы на СО (угарный газ) и атомарный кислород, который затем будет собираться в пригодный для дыхания О2.