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На Марс отправят троих роботов для совместной работы

Это будет совместный проект NASA и EKA
На Марсианской научной конференции, проходившей в Калифорнии, представители крупнейших космических агентств NASA и ЕКА озвучили свои планы на будущее. Следующая после ровера “Марс-2020” миссия будет включать в себя сразу два аппарата, которым придется собрать на поверхности планеты оставленные предыдущим роботом образцы грунта, после чего надо будет отправить их на Землю.

Очень долгое время операция, которая считается одной из самой сложной за всю историю, не находила поддержки. К счастью, в ближайшее время будут сформированы техническая сторона и бюджет миссии, после чего начнется разработка аппаратов. Суть проекта достаточно проста: к Марсу отправятся сразу две автоматические станции. Первая должна будет достичь орбиты Красной планеты к 2027 году и ее созданием займется Европейское космическое агентство. Там она займется научными экспериментами, а также будет ожидать прибытия своего роботизированного коллеги. Второй аппарат — это посадочная платформа с ракетой для отправки различных образцов и небольшого марсохода. Задачей этого устройства будет поиск оставленных “Марсом-2020” пробирок с образцами и доставка их ракете, летящей обратно на Землю.

Ожидается, что ракета, везущая образцы, собранные “Марсом-2020”, стартует от Красной планеты почти сразу по прибытию второго аппарата и доставит пробирки на Землю к 2031 году.

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