На Марсе нашли целую систему соленых озер

Так, специалисты заявляют, что обнаруженный ранее под ледником на южном полюсе Марса объект является ничем иным, как озером с жидкой водой. При этом авторы открытия считают, что вода в подледных озерах планеты остается жидкой при экстремально низких температурах из-за высокого содержания в ней растворенных солей.

Стоит также отметить, что исследователи также заметили несколько других небольших озер в том же районе, о котором идет речь в их свежей работе. По их мнению, под ледниками Марса находится целая сеть водоемов.