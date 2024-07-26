На Марсе нашли камень с возможными признаками древней жизни

Анализ показал, что в камне могут содержаться органические соединения и структуры, которые могли образоваться при наличии воды, что предполагает, что в этом регионе Марса когда-то была жидкая вода. Однако, для окончательного подтверждения гипотезы о древней жизни потребуется дальнейшее исследование.

Камень, ставший 22-м образцом из собранных ровер, был собран 21 июля в северной части Неретвы Валлис — древнего русла реки, которое когда-то заполняло кратер Езеро. Ученые обнаружили, что «Cheyava Falls» содержит органические молекулы и признаки химических реакций, потенциально связанных с микробной жизнью. Однако точное происхождение камня и влияние окружающих его пород остаются неизвестными.