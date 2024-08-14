На Марсе нашли подземный резервуар с водой, который сможет заполнить все засохшие океаны на планете

Это открытие было сделано благодаря данным, полученным от миссии NASA InSight, которая изучала внутреннюю структуру Марса с 2018 по 2022 год.

Исследование показало, что вода находится в трещинах и порах горных пород на глубине от 11.5 до 20 км под поверхностью. Учёные считают, что если бы эту воду можно было вывести на поверхность, она покрыла бы всю планету слоем в 1.6 км.

Открытие имеет важное значение для понимания геологической истории Марса и может стать ключом к разгадке вопроса, куда на планете исчезли огромные объемы воды, существовавшие миллиарды лет назад.

Однако, несмотря на огромный потенциал этой находки, добыча воды с таких глубин будет представлять собой серьёзную техническую задачу для будущих марсианских миссий. Учёные также считают, что этот резервуар может быть подходящим местом для поиска следов жизни на Марсе.