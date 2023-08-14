На Марсе нашли следы климата, пригодного для возникновения жизни

На Марсе нашли следы климата, пригодного для возникновения жизниМногообещающее открытие
Ровер NASA Curiosity обнаружил первые доказательства того, что на Марсе когда-то существовал климат, чередующийся между влажными и сухими сезонами, аналогично Земле.
Это указывает на то, что Красная планета могла иметь подходящие условия для поддержания жизни.
Хотя сейчас её поверхность представляет собой аридную пустыню, миллиарды лет назад по её поверхности текли реки, а огромные озёра раскинулись на больших пространствах.
С 2012 года ровер Curiosity исследует огромный кратер Gale, который, как считается, был домом для бывшего озера. В 2021 году, поднимаясь по склону горы из осадочных пород в кратере, Curiosity обнаружил солевые отложения, образующие шестиугольный узор в почве, датированной почти 4 млрд лет назад. Эти узоры были идентифицированы как трещины в высохшей глине.
Это «первое вещественное доказательство того, что на Марсе был цикличный климат», сказали исследователи. Регулярное чередование влажных и сухих сезонов, как на Земле, могло создать условия, необходимые для возникновения жизни.