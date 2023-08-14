На Марсе нашли следы климата, пригодного для возникновения жизни

Это указывает на то, что Красная планета могла иметь подходящие условия для поддержания жизни.

Хотя сейчас её поверхность представляет собой аридную пустыню, миллиарды лет назад по её поверхности текли реки, а огромные озёра раскинулись на больших пространствах.