На марсе обнаружены гигантские залежи льда

Ученые провели анализ данных, которые успешно собрали нейтронным телескопом FREND на борту аппарата Trace Gas Orbiter. FREND предназначен для картирования источников потока нейтронов с поверхности Марса с высоким пространственным разрешением. Такими источниками являются скопления атомов водорода в приповерхностном слое Красной планеты глубиной до одного метра, примером скопления водорода является и вода.



Количество водорода, найденного на дне долины, в пересчете на воду должно соответствовать массовой доле в веществе около 40 процентов. Такое количество может быть связано с наличием огромного ледника. В этом случае площадь ледника может достигать 41 тыс квадратных километров. Однако подтвердить эту теорию смогут только будущие марсианские миссии.