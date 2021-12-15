На марсе обнаружены гигантские залежи льда

На марсе обнаружены гигантские залежи льдаНо пока это лишь догадки
Ученые провели анализ данных, которые успешно собрали нейтронным телескопом FREND на борту аппарата Trace Gas Orbiter. FREND предназначен для картирования источников потока нейтронов с поверхности Марса с высоким пространственным разрешением. Такими источниками являются скопления атомов водорода в приповерхностном слое Красной планеты глубиной до одного метра, примером скопления водорода является и вода.
Количество водорода, найденного на дне долины, в пересчете на воду должно соответствовать массовой доле в веществе около 40 процентов. Такое количество может быть связано с наличием огромного ледника. В этом случае площадь ледника может достигать 41 тыс квадратных километров. Однако подтвердить эту теорию смогут только будущие марсианские миссии.