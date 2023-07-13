На Марсе обнаружили органику — учёные стали на шаг ближе к нахождению следов жизни на Красной планете

По словам учёных, это открытие приближает нас к нахождению следов жизни на Красной планете. И хоть находка пока что не даёт прямых доказательств о наличии биологической жизни на Марсе, исследователи считают, что органические молекулы являются важными предпосылками к этому.

Для обнаружения органики на Марсе Perseverance использовал несколько инструментов, включая PIXL — инструмент для рентгеновской литохимии и SHERLOC — устройство для сканирования окружающей среды.

Отметим, что органические молекулы могут предоставить учёным информацию о возможных химических процессах и условиях на Марсе, которые могли быть благоприятными для жизни.

Однако для более подробного исследования и выяснения природы этих молекул необходимо дождаться возвращения марсохода на Землю, что произойдёт не ранее, чем через 10 лет.