На Международной космической станции вырастят искусственные человеческие органы

Отправка человеческих стволовых клеток — основы для органоидов — запланирована на 28 августа, в составе миссии по пополнению запасов МКС. Эксперимент намеренно будут проводить в условиях невесомости, потому что, по словам одного из руководителей проекта профессора Коры Тиль, в условиях Земли невозможно вырастить органоиды без специализированного поддерживающего каркаса. «В космосе, где нет гравитации, эта проблема решается сама собой», — подчеркнула Тиль.

Органоиды важны для медицины и фармпромышленности, чтобы проводить исследования на настоящих человеческих тканях без экспериментов над животными. Отмечается, что первые результаты вернутся с МКС уже в октябре этого года.