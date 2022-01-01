На МКС нашли ещё одну трещину

Трещину обнаружили в промежуточной камере модуля «Звезда». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в новогоднем обращении к космонавтам пожелал им устранить все неисправности, и чтобы они «вылечили те проблемы, с которыми столкнулись». Ближайший космический корабль «Прогресс» доставит космонавтам всё необходимое для ремонта оборудования и устранения утечки воздуха.

«Поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы вы вылечили те проблемы, с которыми вы столкнулись и в плане оборудования, и в плане самого корпуса», — пожелал космонавтам Рогозин.