На МКС отправят безмозглую слизистую плесень

Как отмечает газета Dailymail, учёные хотят выяснить, как на поведение такого организма повлияет микрогравитация, а также проследить, как она будет ветвиться, и оценить её рост. Также отмечается, что в ходе эксперимента Blob будет в качестве пищи получать овёс .

Весь процесс эксперимента будет сниматься на видео. Один из организаторов эксперимента доктор Одри Дюссютур отметила, что главная цель проекта — вовлечь детей в интересные и увлекательные научные эксперименты.