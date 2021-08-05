На МКС отправят безмозглую слизистую плесень

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На МКС отправят безмозглую слизистую плесеньТу самую, которая прославилась умением справляться со сложными задачами
На МКС отправят слизь, — с таким заявлением выступили во Франции. Известно, что в космос действительно отправят слизистую плесень Blob (по-русски Капля), которая относится к виду слизевиков. Отмечается, что это эксперимент для выяснения того, как изменится поведение слизи, которая в естественных для неё условиях способна принимать решения, при этом не имея мозга.
Как отмечает газета Dailymail, учёные хотят выяснить, как на поведение такого организма повлияет микрогравитация, а также проследить, как она будет ветвиться, и оценить её рост. Также отмечается, что в ходе эксперимента Blob будет в качестве пищи получать овёс .
Весь процесс эксперимента будет сниматься на видео. Один из организаторов эксперимента доктор Одри Дюссютур отметила, что главная цель проекта — вовлечь детей в интересные и увлекательные научные эксперименты.