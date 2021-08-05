Наука и технологии
Сегодня в 04:25

На МКС отправят безмозглую слизистую плесень

Ту самую, которая прославилась умением справляться со сложными задачами
На МКС отправят слизь, — с таким заявлением выступили во Франции. Известно, что в космос действительно отправят слизистую плесень Blob (по-русски Капля), которая относится к виду слизевиков. Отмечается, что это эксперимент для выяснения того, как изменится поведение слизи, которая в естественных для неё условиях способна принимать решения, при этом не имея мозга.
На МКС отправят безмозглую слизистую плесень

Как отмечает газета Dailymail, учёные хотят выяснить, как на поведение такого организма повлияет микрогравитация, а также проследить, как она будет ветвиться, и оценить её рост. Также отмечается, что в ходе эксперимента Blob будет в качестве пищи получать овёс .

Весь процесс эксперимента будет сниматься на видео. Один из организаторов эксперимента доктор Одри Дюссютур отметила, что главная цель проекта — вовлечь детей в интересные и увлекательные научные эксперименты.