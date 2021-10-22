На МКС пополнение: «Прогресс МС-17» пристыковался к модулю Наука

Из трансляции стало понятно, что стыковка прошла автоматически. «Прогресс МС-17» стал первым грузовым кораблем, который пристыковался к модулю «Наука». До этого к нему причаливал только пилотируемый корабль «Союз МС-18».

Ранее была информация, что Россия в 2022 году планирует запустить пять кораблей к Международной космической станции, два пилотируемых «Союза» и три грузовых «Прогресса». Первый пуск намечается 18 марта, на «Союзе МС-21» полетят российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. 21 сентября на «Союзе МС-22» на орбиту отправятся Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

Пуски кораблей «Прогресс» ожидаются с февраля по октябрь. 15 февраля планируется полет «Прогресса МС-19», 3 июня — «Прогресса МС-20», 26 октября — «Прогресса МС-21».