На МКС появится 3D-принтер для металла

Опубликовано 31 января 2024, 22:41
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На МКС появится 3D-принтер для металлаВесом в 180 кг
На Международную космическую станцию отправлен первый металлический 3D-принтер. Он будет использоваться в космосе. Миссия Cygnus NG-20, перевозящая 180 кг принтер, была запущена во вторник и должна прибыть на МКС уже в четверг.
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Астронавт Андреас Могенсен займется установкой принтера, разработанного Airbus для Европейского космического агентства. Устройство будет контролироваться и мониториться с Земли. Принтер будет использовать сплав нержавеющей стали, который часто применяется в водоподготовке и для медицинских имплантатов из-за своей высокой стойкости к коррозии.
Эксперимент включает четыре тестовые печати, позволяющие сравнить качество и производительность печати в космосе с аналогичными моделями, созданными на Земле. Успех этого эксперимента может открыть путь к возможности создания инструментов и деталей на месте без необходимости отправки их в космос с использованием рейсов снабжения.
Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
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