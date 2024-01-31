На МКС появится 3D-принтер для металла

Астронавт Андреас Могенсен займется установкой принтера, разработанного Airbus для Европейского космического агентства. Устройство будет контролироваться и мониториться с Земли. Принтер будет использовать сплав нержавеющей стали, который часто применяется в водоподготовке и для медицинских имплантатов из-за своей высокой стойкости к коррозии.

Эксперимент включает четыре тестовые печати, позволяющие сравнить качество и производительность печати в космосе с аналогичными моделями, созданными на Земле. Успех этого эксперимента может открыть путь к возможности создания инструментов и деталей на месте без необходимости отправки их в космос с использованием рейсов снабжения.