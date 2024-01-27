На МКС появится робот-хирург для удалённых операций с Земли

Опубликовано 27 января 2024, 23:05
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На МКС появится робот-хирург для удалённых операций с ЗемлиНо оперировать людей пока не планируется
NASA сообщило о запуске к Международной комической станции корабля Cygnus компании Northrop Grumman с полезной нагрузкой, включающей роботизированный хирургический аппарат MIRA, разработчиком которого является американская компания Virtual Incision.
© Virtual Incision / NASA / Universe
Робот-хирург нужен для проведения исследований, в процессе которых аппарат будет разрезать специально смоделированные хирургические ткани. MIRA предполагает удалённые операции, проводить которые будут с Земли.
Робот отдалённо похож на погружной блендер в продолговатом цилиндрическом корпусе, оснащён двумя манипуляторами для работы с хирургическим инструментом. Вес аппарата составляет 900 граммов, длина — полметра. Аппарат помещён.
Оперировать людей на МКС не планируется. Технология разрабатывается не только для космоса, но и для отдалённых и малонаселённых регионов Земли, где нет современных больниц.