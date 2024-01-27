На МКС появится робот-хирург для удалённых операций с Земли

Робот-хирург нужен для проведения исследований, в процессе которых аппарат будет разрезать специально смоделированные хирургические ткани. MIRA предполагает удалённые операции, проводить которые будут с Земли.

Робот отдалённо похож на погружной блендер в продолговатом цилиндрическом корпусе, оснащён двумя манипуляторами для работы с хирургическим инструментом. Вес аппарата составляет 900 граммов, длина — полметра. Аппарат помещён.

Оперировать людей на МКС не планируется. Технология разрабатывается не только для космоса, но и для отдалённых и малонаселённых регионов Земли, где нет современных больниц.