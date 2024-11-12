На МКС появится «умная» система для переработки мусора

Новая система, получившая название Trash Compaction and Processing System (TCPS), позволит уменьшить объем отходов и упростить их хранение. Это особенно важно для длительных миссий, например, на Луну или Марс, где эффективное использование ресурсов играет ключевую роль. По планам, система будет протестирована на МКС в конце 2026 года.

В настоящее время на МКС мусор, такой как упаковка от еды и одежда, разделяется на влажный и сухой, а затем отправляется на корабле, который сгорает при входе в атмосферу. Однако для дальних миссий потребуется новый способ утилизации мусора. TCPS решает эту задачу, также позволяя восстанавливать воду из «влажных» отходов для последующего использования.

Кроме того, блоки мусора, полученные после прессования, могут служить дополнительным щитом от радиации, что также важно при длительных космических путешествиях.

Разработка системы уже завершена, и Sierra Space готовится к финальной стадии тестирования устройства.