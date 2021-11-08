Наука и технологии
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На МКС прошли испытания универсального робота

Большинство действий робот выполнял автономно
Компания GITAI провела успешную демонстрацию возможностей одного из своих роботов на борту Международной Космической Станции. Во время этой демонстрации робот выполнял различные работы, находясь в шлюзовом модуле Nanoracks Bishop Airlock.
На МКС прошли испытания универсального робота

Испытания проводились с 13 по 16 октября этого года. Эти испытания стали результатом совместной работы специалистов НАСА и компании GITAI. Компания GITAI, со своей стороны, предоставила робота, обеспечила дистанционное управление и передачу информации на Землю. НАСА же обеспечило запуск робота GITAI S1 на космическую станцию, где астронавты произвели установку этого робота в помещении шлюзовой камеры.

На МКС прошли испытания универсального робота

Внутри испытательного шлюза, робот GITAI S1 выполнил две задачи, получившие названия In-Space Assembly и Intra-Vehicular Activity. В рамках первой задачи робот произвел монтаж, сборку и подключение элементов панели управления шлюзом, а также подключение соответствующих кабельных соединений. А в рамках второй задачи робот выполнял запрограммированный набор действий при помощи элементов панели управления.

Большинство действий в обеих задачах робот GITAI S1 выполнял полностью самостоятельно, лишь в некоторых случаях ему была оказана дистанционная помощь со стороны специалистов центра управления модулем в Хьюстоне.

Источник: Slash Gear