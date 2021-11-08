На МКС прошли испытания универсального робота

На МКС прошли испытания универсального роботаБольшинство действий робот выполнял автономно
Испытания проводились с 13 по 16 октября этого года. Эти испытания стали результатом совместной работы специалистов НАСА и компании GITAI. Компания GITAI, со своей стороны, предоставила робота, обеспечила дистанционное управление и передачу информации на Землю. НАСА же обеспечило запуск робота GITAI S1 на космическую станцию, где астронавты произвели установку этого робота в помещении шлюзовой камеры.
Внутри испытательного шлюза, робот GITAI S1 выполнил две задачи, получившие названия In-Space Assembly и Intra-Vehicular Activity. В рамках первой задачи робот произвел монтаж, сборку и подключение элементов панели управления шлюзом, а также подключение соответствующих кабельных соединений. А в рамках второй задачи робот выполнял запрограммированный набор действий при помощи элементов панели управления.
Большинство действий в обеих задачах робот GITAI S1 выполнял полностью самостоятельно, лишь в некоторых случаях ему была оказана дистанционная помощь со стороны специалистов центра управления модулем в Хьюстоне.