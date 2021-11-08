На МКС прошли испытания универсального робота

Внутри испытательного шлюза, робот GITAI S1 выполнил две задачи, получившие названия In-Space Assembly и Intra-Vehicular Activity. В рамках первой задачи робот произвел монтаж, сборку и подключение элементов панели управления шлюзом, а также подключение соответствующих кабельных соединений. А в рамках второй задачи робот выполнял запрограммированный набор действий при помощи элементов панели управления.



Большинство действий в обеих задачах робот GITAI S1 выполнял полностью самостоятельно, лишь в некоторых случаях ему была оказана дистанционная помощь со стороны специалистов центра управления модулем в Хьюстоне.